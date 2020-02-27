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СМИ: в Колумбии трое военных погибли при падении вертолета

Еще двое членов экипажа, по данным радиостанции La FM, получили серьезные травмы

БОГОТА, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере трое военнослужащих колумбийских ВВС погибли в результате падения вертолета в центральной части Колумбии. Об этом в четверг сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в четверг днем недалеко от города Бохака (столичный департамент Кундинамарка). Вертолет, на борту которого находились пятеро военнослужащих, вылетел из города Мельгар (департамент Толима) в сторону города Мадрид (Кундинамарка). Через некоторое время после взлета вертолет рухнул в ущелье. Трое членов экипажа погибли на месте, двое получили серьезные травмы. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование. По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

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Колумбия
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