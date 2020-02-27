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СМИ: в Колумбии неизвестные расстреляли четырех человек

Еще двое, по данным газеты El Tiempo, получили ранения

БОГОТА, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами атаки неизвестных, которая произошла в Колумбии. Об этом в четверг сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на четверг в муниципалитете Сальгар (северо-западный департамент Антьокия). В результате налета, который совершили шестеро преступников, четыре человека погибли, двое получили ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование. По предварительным данным, причиной атаки могли стать разборки между местными криминальными группировками.

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Колумбия
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