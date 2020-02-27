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Под Ростовом-на-Дону при пожаре погиб оставшийся один дома трехлетний ребенок

Инцидент произошел в частном доме в Неклиновском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области начали проверку после гибели при пожаре трехлетнего ребенка, который остался дома один. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении после тушения пожара тела ребенка 2017 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 февраля в частном домовладении в Неклиновском районе области произошел пожар, после тушения которого в одной из комнат обнаружено тело мальчика 2017 года рождения.

"По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате отравления продуктами горения. Установлено, что в момент пожара ребенок находился в домовладении один без присмотра взрослых", - подчеркнули в СК.

Теги
РоссияРостовская область
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