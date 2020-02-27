Двое детей провалились под лед под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Водолазы аварийно-спасательной службы спасли в четверг вечером вышедших на лед школьников, однако, несмотря на усилия врачей, один мальчик в результате умер в больнице, второй находится в реанимации, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"Вечером 27 февраля в поселке Комсомольском Калачевского района двое детей в возрасте 10 и 12 лет вышли на лед рядом с 11-м шлюзом Волго-донского канала и провалились в ледяную воду. Смотритель шлюзов услышала крики о помощи и сообщила о происходящем по номеру 112. На место происшествия оперативно выехали водолазы аварийно-спасательной службы и глава сельского поселения. Прибывшие на место происшествия спасатели на лодке доставили детей, один из которых был без сознания, на берег, где передали бригаде скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в районную больницу", - рассказал Уланов.

Он уточнил, что медики 40 минут боролись за жизнь 10-летнего мальчика, но "реанимационные действия положительного результата не принесли", ребенок умер. Второй пострадавший находится под динамическим наблюдением в реанимации, он в сознании.