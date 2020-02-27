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Арест замглавы "Аэрофлота" Александрова продлили до 30 мая

На тот же срок продлен арест троим другим обвиняемым по делу Александрова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела до 30 мая. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд решил продлить срок содержания Александрову, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") до 30 мая", - зачитал свое решение судья Артур Карпов.

По его словам, на тот же срок продлен арест троим другим обвиняемым по делу Александрова: председателю адвокатской коллегии "Консорс" Александру Сливко, адвокату коллегии Дине Кибец и бывшему руководителю юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой.

Ранее сообщалось, что суд отменил постановления о продлении срока ареста до 29 февраля в отношении Владимира Александрова и других фигурантов дела.

Свое ходатайство о продлении ареста следователь мотивировал тем, что Александров, как бывший работник СК, осведомлен о методах работы правоохранительных органов и может препятствовать расследованию. Другие обвиняемые, по мнению сотрудника СК, могут скрыться или оказать давление на свидетелей, если им изменить меру пресечения на более мягкую.

В свою очередь защита обвиняемых указала на необоснованность доводов следствия. "Загранпаспорт у моего подзащитного изъяли. Более того, следователь допустил процессуальные нарушения по его делу. Сивко 2 сентября 2019 года был допрошен как подозреваемый. И лишь спустя длительное время в деле появился протокол о привлечении его в качестве обвиняемого, датированный 1 сентября. Получается, мой подзащитный незаконно привлечен к делу в качестве обвиняемого", - заявил, в частности, адвокат Сивко Денис Кобелев. Защита Кибец также просила отпустить ее подзащитную под домашний арест.

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