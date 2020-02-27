"Шамана" Диас-Струкова отправили в карцер СИЗО из-за мобильного телефона

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Даниэль Сиксто Диас-Струков, которого присяжные признали виновным в покушении на сбыт наркотиков, отправлен в карцер СИЗО, так как сотрудники ФСИН нашли у него запрещенный правилами распорядка изолятора мобильный телефон. Об этом сообщил ТАСС в четверг ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"Члены ОНК посетили Диас-Струкова в СИЗО. Они выяснили, что в конце января в девятиместной камере, где он сидел, нашли мобильный телефон. Заключенным при себе его иметь строго запрещено. Администрация СИЗО решила, что телефон принадлежит именно Диасу-Струкову. Он сам говорит, что телефон не его. Тем не менее Диас-Струков был отправлен в карцер",- сказал Мельников.

Ранее присяжные в Мособлсуде вынесли обвинительный вердикт "шаману" Диасу-Струкову, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков особо крупном размере. Согласно материалам, оглашенным ранее в суде, 45-летний мужчина имеет гражданства России, Перу и Испании. В Перу он получил соответствующие навыки, чтобы называть себя знахарем и целителем.

Три года назад Диас-Струков был задержан в аэропорту Шереметьево с 11 бутылками вещества, которое сам он назвал "кровью дракона". Экспертиза показала, что это сильнодействующий галлюциноген, запрещенный в России. В ходе обыска в квартире обнаружили кокаин и психоделики. По словам Диаса-Струкова, эти вещества были необходимы для исцеления людей.

Диас-Струков обвиняется в контрабанде наркотических средств (п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).