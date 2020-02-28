Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде в пятницу.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что Алехина "подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей". "Ее уголовное дело расследуют следователи СК РФ",- сказал он.

В начале декабря 2019 года в Telegram-каналах появились сведения о том, что в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией "Центральное страховое общество". Ущерб по уголовному делу, в рамках которого идут следственные действия, может составлять 13 млрд рублей. Также сообщалось, что по этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной. Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках у работников ведомства и о допросе Сидоренко.