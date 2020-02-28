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Сахалинец получил два года тюрьмы за умышленное заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

По версии следствия, он не предупредил школьницу о своем заболевании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд на Сахалине приговорил 21-летнего жителя Корсаковского района (юг острова) к двум годам колонии общего режима за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Осенью прошлого года ТАСС сообщал о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ"). По версии следствия, подозреваемый знал, что заражен вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). С апреля по июнь 2019 года он находился в интимных отношениях с 16-летней школьницей, не предупредив ее о заболевании.

"Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в распространенном сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Роспотребнадзор сообщал ТАСС о том, что в России за последний 31 год умерли почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных. По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2019 году количество ВИЧ-инфицированных возросло более чем на 60 тыс. новых случаев. В 2011-2016 годы ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10 процентов.

Теги
РоссияСахалинская область
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