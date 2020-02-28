Легковой автомобиль въехал в кафе на севере Сиднея

СИДНЕЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в здание кафе на севере Сиднея. В результате происшествия пострадали 10 человек, один из них доставлен в больницу в критическом состоянии. Об этом в пятницу сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

По данным правоохранителей, легковой автомобиль пересек газон и въехал в переполненное кафе в районе Северного Эппинга в Сиднее около 10:00 местного времени (02:00 мск). В результате происшествия девять человек получили множественные травмы и были доставлены в больницы города для дальнейшего лечения. Еще одна пострадавшая - 30-летняя женщина - оказалась заблокирована между автомобилем и стеной здания и позднее была доставлена в госпиталь Royal North Shore в критическом состоянии.

На месте происшествия работает специальная следственная группа, начавшая расследование причин случившегося. 89-летний водитель автомобиля был доставлен в больницу для медицинского освидетельствования.