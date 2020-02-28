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Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП в Кузбассе

На трассе столкнулись минивэн Toyota Noah и "Газель"

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в пятницу утром на трассе в Кемеровской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, в результате ДТП четыре человека погибли, один госпитализирован.

"ДТП произошло около 08:05 (04:05 мск) на 20 км трассы Ленинск-Кузнецкий - Прокопинск - Новокузнецк, [столкнулись] минивэн Toyota Noah и автомобиль "Газель". В результате ДТП погибли водитель Toyota и два пассажира, а также погиб пассажир "Газели". Водитель "Газели" с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД и оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, у пострадавшего многочисленные переломы и ожоги, он госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным источника ТАСС в оперативных службах, при столкновении один из автомобилей загорелся.

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РоссияКемеровская область
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