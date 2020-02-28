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У безработного на западе Москвы украли Lexus за 3,5 млн рублей

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл у безработного Lexus RX 200t стоимостью около 3,5 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, 27 февраля в полицию поступило сообщение от неработающего мужчины о краже автомобиля по месту жительства. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный от дома 7 на Мичуринском проспекте совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля Lexus RX 200t 2016 года выпуска. Материальный ущерб составил около 3 млн 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Теги
Россия
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