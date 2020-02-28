Экс-главе "Метростроя" Петербурга предъявили очередное обвинение в растрате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Бывшему генеральному директору петербургского "Метростроя" Николаю Александрову, который находится под домашним арестом, предъявили обвинение в новом эпизоде растраты на сумму более 153 млн рублей. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, следователи в суде потребовали перевести Александрова в СИЗО, однако им было отказано.

"Второй эпизод, вменяемый Александрову, касается поставки кабельной продукции для использования при выполнении электромонтажных работ на Фрунзенской линии метрополитена на сумму не менее 153 млн 205 тыс. 580 рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Александров заключил договор на поставку кабеля с коммерческой фирмой, но на самом деле товар не был поставлен, а деньги обналичены. После предъявления обвинения следователи требовали перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО, так как указывали, что он нарушал условия меры пресечения. "Установлено, что обвиняемый пользовался мобильной связью, осуществляя звонки на номера абонентов, неизвестных как контролирующему органу, так и следствию. Александров же не смог объяснить, кому он звонил. В месте отбывания домашнего ареста есть доступ к интернету, а также технические средства подключения к нему для его использования. У Александрова также найдено огнестрельное оружие, которое хранится с нарушением установленных законом правил", - отметили в пресс-службе.

Суд при этом следователям отказал, оставив обвиняемого под домашним арестом, посчитав, что звонки Александров делал с разрешения следователей, а сведений об использовании им интернета нет.

В декабре прошлого года Александров был задержан по подозрению в присвоении и растрате денежных средств и заключен под стражу. Вместе с ним в СИЗО отправились предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Олег Кузьменко. Позже апелляционная инстанция смягчила меру пресечения Александрову и отпустила его под домашний арест. Первый эпизод растраты, к которому, как считают следователи, он причастен, касается фиктивного договора на поставку сырья на 178 млн рублей.