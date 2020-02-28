Из школы в Самаре эвакуировали почти 1 тыс. человек из-за возгорания реактивов

САМАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Возгорание химических реактивов произошло в школе №3 в Самаре в пятницу утром, в результате были эвакуированы около 1 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в здании МБОУ "СОШ №3" поступило в МЧС в 08:16 мск. Пожарные прибыли в школу по повышенному рангу вызова. "Установлено, что произошло возгорание химических реактивов. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 974 человека, из них 900 детей и 74 педагога", - говорится в сообщении.

По данным главка МЧС, пожар возник в лаборантской комнате и был ликвидирован до приезда пожарных.