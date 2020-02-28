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Суд признал законным арест гендиректора "Титановой долины", обвиняемого во взятке

Артемия Кызласова задержали 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей
Генеральный директор "Титановой долины" Артемий Кызласов Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Титановой долины" Артемий Кызласов
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил под арестом гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Кызласов и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). 19 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал их на два месяца, это решение было обжаловано.

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"[Суд] постановил постановление Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 19 февраля 2020 года, которым в отношении Кызласова Артемия Игоревича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения", - огласила судья Ольга Дубкова.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую он вымогал у субподрядчика. Был задержан и Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова. Возбуждено уголовное дело.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.

Теги
РоссияСвердловская область
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