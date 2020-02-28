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ФСБ выявила в Московском регионе лабораторию по производству поддельных документов

Задержаны два гражданина РФ и три иностранца

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ФСБ РФ пресекла в Московском регионе работу лаборатории по изготовлению поддельных документов для мигрантов. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны пять человек.

"Сотрудниками ФСБ России совместно с МВД России и Росгвардией в результате проведенных в Москве и Московской области мероприятий пресечена незаконная деятельность преступной группы, специализировавшейся на подделке документов, печатей и штампов, дающих право пребывания на территории РФ", - сказали в ЦОС.

"Задержаны два гражданина РФ и три иностранца, оборудовавшие в одном из частных домовладений лабораторию по производству с целью дальнейшей реализации поддельных документов", - добавили в ЦОС.

В лаборатории изъяты фальшивые печати и штампы госучреждений, бланки документов, технические средства, средства связи, деньги и банковские карты. По данному факту принимаются процессуальные решения.

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Россия
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