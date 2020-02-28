Источник: летевший в Бангкок Boeing возвращается в Москву из-за трещины на лобовом стекле

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777, вылетевший из Шереметьево в Бангкок, экстренно возвращается в Москву из-за трещины на лобовом стекле. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине на лобовом стекле и решении вернуться назад", - сказал источник. На борту лайнера находятся более 190 человек и 14 членов экипажа.

По словам источника, самолет готовится к экстренной посадке, которая ожидается в течение часа. Борт совершал рейс 6275 Москва (Шереметьево) - Бангкок.