Суд приговорил экс-главу УМВД Камчатки к пяти годам колонии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Экс-руководителя УМВД РФ по Камчатскому краю Александра Сидоренко признали виновным по двум статьям УК РФ и приговорили в пятницу к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда.

"В пятницу Александру Сидоренко был зачитан приговор. Судья Сергей Лубнин признал 57-летнего генерал-майора Александра Сидоренко виновным по двум статьям УК РФ: 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и 286 ("Превышение должностных полномочий") и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года", - рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Сидоренко задержали в конце сентября 2017 года в главном аэропорту Камчатки по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он был связан со строительством полицейского вертодрома в Петропавловске-Камчатском и принимал незаконные решения, связанные с приемкой работ у подрядной организации и их оплатой. Второй эпизод уголовного дела касается хищений компьютерной техники в камчатском УМВД. По данным СК, начальник управления незаконно потребовал от руководителей тыловых подразделений приобрести за свой счет недостающее оборудование стоимостью 2,8 млн рублей.