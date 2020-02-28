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В Кадуе ребенок утонул в септике

СК возбудил уголовное дело

ВОЛОГДА,  28 февраля. /ТАСС/. Тело семилетнего ребенка было обнаружено в септике, расположенном возле жилого дома в Кадуе (Вологодская область).

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Об этом сообщило региональное управление СК РФ. 

В связи с инцидентом ведомством возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". 

По данным СК, сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию 27 февраля от его матери.

В ходе поисков, в которых вместе с силовиками участвовали волонтеры, были обнаружены следы ребенка. Они оборвались возле септика, крышка которого оказалась перевернутой.  

Теги
РоссияВологодская область
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