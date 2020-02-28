В одном из зданий на севере Петербурга произошел взрыв

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Взрыв, по предварительной информации, произошел в здании на улице Замшина в Калининском районе Петербурга, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Калининский район, улица Замшина, 15. Предположительно, взрыв СВУ (самодельного взрывного устройства)", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в жилом доме, в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

По данным главка, пострадал один человек, он находится в больнице.

"В коридоре двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок без горения по неустановленной причине. В коридоре расположен сейф с ружьем и патронами. Пострадал мужчина 1980 года рождения, у него баротравма, он госпитализирован. Строительные конструкции не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь", - сказал представитель ведомства.

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