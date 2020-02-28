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Мужчина в ходе конфликта в московском метро ранил ножом пассажира

Подозреваемого задержали

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в ранении ножом пассажира московского метро в ходе конфликта на станции "Чистые пруды" Сокольнический линии. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Как отметили в полиции, в дежурную часть поступила информация о том, что с платформы станции "Чистые пруды" в одну из столичных больниц с колото-резаным ранением доставлен 26-летний мужчина. "Установлено, что между подозреваемым и одним из пассажиров метрополитена произошел конфликт, в результате которого злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и нанес удар в область ноги своему оппоненту, - сказали в пресс-службе. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного полиции столичного метрополитена установили личность подозреваемого и задержали его на Комсомольской площади".

Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Полицейские изъяли у задержанного нож, который направлен на экспертизу. Возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ "Побои" и 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый арестован.

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