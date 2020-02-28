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Взрыв в квартире в Санкт-Петербурге произошел при поджоге пороха

Пострадал только виновник инцидента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчина поджег порох в пятницу утром в квартире в Санкт-Петербурге, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Калининского района города.

"В двухкомнатной квартире гражданин 1980 года рождения поджег порох, он взорвался, вышибло межкомнатные двери и стекла. Соседние квартиры не пострадали, эвакуация не производилась", - сказала собеседница агентства.

Ранее городском главке МЧС ТАСС сообщали, что хлопок без горения произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Калининском районе Санкт-Петербурга. Виновник инцидента получил баротравму, его госпитализировали. Строительные конструкции не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, сломана межкомнатная дверь.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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