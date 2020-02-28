В связи с обнаружением наркотиков в квартире у Абызова возбудили уголовное дело

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения наркотических средств в квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в 1-м Обыденском переулке в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, уточнив, что дело возбуждено по факту сбыта наркотического вещества бывшему чиновнику, а не в его отношении.

"Неизвестный сбыл Михаилу Абызову 0,8 г каннабиса, который он хранил без цели сбыта в квартире в 1-м Обыденском переулке. По данному факту 27 февраля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Абызова Александр Аснис также опроверг информацию о возбуждении дела о незаконном обороте наркотиков в отношении своего подзащитного. "Защите неизвестно о предъявлении Абызову нового обвинения, мы опровергаем эту информацию", - сказал он. Об обнаружении наркотиков в квартире бывшего министра сообщалось еще 23 мая 2019 года. Как отмечал тогда Аснис, на наркотиках не обнаружено отпечатков пальцев Абызова, а обыск проводился в его отсутствие.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).