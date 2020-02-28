В Башкирии горит склад с зерном

УФА, 28 февраля. /ТАСС/. Кровля склада с зерном загорелась в городе Бирске в Башкирии, площадь возгорания составила 600 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Поступило сообщении о пожаре на складе для хранения зерна по улице Цурюпы в Бирске. На место направлены силы и средства МЧС России в количестве шести единиц техники и 17 человек. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение кровли склада 20х30 м по всей площади", - говорится в сообщении.

Сейчас возгорание локализовано.