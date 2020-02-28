В Калининграде задержали экс-полицейского по делу о погибшем от ожогов кипятком мужчине

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. В Калининграде правоохранительные органы задержали бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции, где обварился кипятком задержанный 36-летний мужчина Об этом в пятницу сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

"В Калининграде по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший начальник смены дежурной части отдела полиции, в котором получил смертельные ожоги задержанный мужчина. В отношении подозреваемого экс-старшего лейтенанта полиции возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - рассказала она.

По версии следствия, вечером 19 октября 2019 года в спецпомещение для содержания задержанных лиц ОМВД России по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения (мелкое хулиганство) поместили 36-летнего калининградца. Как полагает следствие, в ночь на 20 октября подозреваемый находился на службе и знал, что в помещении, где содержится задержанный, повреждена система отопления, из-за чего горячая вода поступает из трубы в камеру. Однако в течение получаса полицейский продолжал держать мужчину в условиях, угрожающих его жизни и здоровью. Утром 20 октября от полученных обширных ожогов калининградец умер в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

"В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, от дачи показаний он отказался. Следствие рассматривает вопрос об избрании бывшему полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - отметила представитель СК.

В пятницу руководитель следственного управления Дмитрий Бочаров встретился с матерью погибшего калининградца, выразив ей соболезнования.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что ранее по результатам служебной проверки задержанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а несколько должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.