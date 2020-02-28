{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде задержали экс-полицейского по делу о погибшем от ожогов кипятком мужчине

Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий. От дачи показаний он отказался

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. В Калининграде правоохранительные органы задержали бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции, где обварился кипятком задержанный 36-летний мужчина Об этом в пятницу сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

На эту тему

"В Калининграде по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший начальник смены дежурной части отдела полиции, в котором получил смертельные ожоги задержанный мужчина. В отношении подозреваемого экс-старшего лейтенанта полиции возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - рассказала она.

По версии следствия, вечером 19 октября 2019 года в спецпомещение для содержания задержанных лиц ОМВД России по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения (мелкое хулиганство) поместили 36-летнего калининградца. Как полагает следствие, в ночь на 20 октября подозреваемый находился на службе и знал, что в помещении, где содержится задержанный, повреждена система отопления, из-за чего горячая вода поступает из трубы в камеру. Однако в течение получаса полицейский продолжал держать мужчину в условиях, угрожающих его жизни и здоровью. Утром 20 октября от полученных обширных ожогов калининградец умер в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

"В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, от дачи показаний он отказался. Следствие рассматривает вопрос об избрании бывшему полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения", - отметила представитель СК.

В пятницу руководитель следственного управления Дмитрий Бочаров встретился с матерью погибшего калининградца, выразив ей соболезнования.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что ранее по результатам служебной проверки задержанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а несколько должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
В связи с обнаружением наркотиков в квартире у Абызова возбудили уголовное дело
Уточняется, что дело возбуждено по факту сбыта наркотического вещества бывшему чиновнику, а не в его отношении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС