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В Москве арестовали мужчину, воровавшего телефоны на лжесобеседованиях

Полиция установила причастность подозреваемого к двум подобным эпизодам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который находил на сайтах по поиску работы анкеты соискателей и проводил с ними якобы собеседования в привокзальных кафе, во время которых воровал у них телефоны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

"На станции Москва-Павелецкая задержан 29-летний гражданин Республики Беларусь, подозреваемый в серии мошенничеств. Потенциальных жертв злоумышленник выбирал на сайте, специализирующемся на трудоустройстве, среди людей, разместивших там свое резюме. Представляясь работодателем, он назначал встречу в одном из кафе на территории Павелецкого вокзала. Во время делового свидания аферист под разными предлогами просил разрешения у оппонента воспользоваться его сотовым телефоном, после чего вставал из-за стола и бесследно исчезал", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем мужчина продавал эти телефоны, а деньги тратил на личные нужны. Задержали злоумышленника после обращения в транспортную полицию одной из потерпевших, 29-летней жительницы Москвы. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, что позволило им установить личность и поймать мужчину. Им оказался ранее судимый гражданин Белоруссии, проживающий в столице.

Полиция возбудила уголовное дела дело по статье "Мошенничество". Пока установлена причастность подозреваемого к двум подобным эпизодам. Сейчас он находится под арестом.

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