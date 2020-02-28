Готовившие нападение на школу в Саратове подростки не состояли на учете

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Подростки, планировавшие совершить вооруженное нападение на одну из школ в Саратове, не состояли на учете в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Загородняя на своей странице в Facebook.

Вооруженное нападение на школу было пресечено сотрудниками ФСБ на стадии подготовки. В ходе задержания у подростков был изъят обрез охотничьего ружья. Подозреваемые также планировали использовать бутылки с зажигательной смесью.

"Конечно, сейчас во всем разбираемся, пока понятно, что семьи [подозреваемых] нигде не состояли, ни на каких учетах, мальчишки были обычными", - пишет Загородняя, уточняя, что видимых конфликтов у школьников со сверстниками или в семье не было.

Омбудсмен также намерена навестить подростков, которые сейчас находятся в СИЗО.