В Псковской области двух мужчин осудили на 16 и 18 лет колонии за убийство ветерана ВОВ

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Суд вынес обвинительный приговор двум жителям Псковской области, убившим в городе Порхове ветерана Великой Отечественной войны. Фигурантов дела приговорили к 16 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 27 января 2019 года в Порхове два злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения спланировали нападение на пожилую женщину, которая проживала по соседству и являлась инвалидом второй группы, а также ветераном Великой Отечественной войны.

По строительным лесам они поднялись к окну кухни и через форточку проникли в квартиру жертвы. Злоумышленники жестоко избили женщину руками, ногами и табуретом. Из-за полученных травм пенсионерка умерла. После этого мужчины скрылись с места преступления, похитив чемодан погибшей, в котором не оказалось ничего ценного.

"На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд вынес приговор, в соответствии с которым одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, второму - 18 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), п. "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.