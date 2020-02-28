В Зеленограде школьница умерла во время уроков

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти в Зеленограде школьницы во время уроков. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений на территории Зеленограда почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась. В настоящее время проводится осмотр места происшествия", - сказала Иванова.

Следователи опрашивают сотрудников школы, выясняются причины смерти девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.