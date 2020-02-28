В Петербурге задержали гражданина Индии, находящегося в международном розыске за убийство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Оперативники задержали в Санкт-Петербурге гражданина Индии, находящегося в международном розыске за убийство с апреля 2001 года, мужчина заключен под стражу. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главка СК по городу.

"Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу задержан гражданин Индии Гилл Харпиндар, находящийся в международном розыске с апреля 2001 года, заочно обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый и еще двое его сообщников планировали нападение на супружескую пару бизнесменов из Индии. Злоумышленники вступили в сговор со слугой жертв, который впустил их в квартиру. Преступники напали на бизнесменов и требовали передать ценности, от полученных травм потерпевшие погибли.

Нападавшие завладели сберегательными книжками и кредитными картами убитых, а их тела один из участников преступления вывез в чемодане на автостоянку. В дальнейшем преступники похитили около 2,5 млн рублей со счетов потерпевших.

Двое граждан Индии, участвовавших в преступлении, были задержаны в Тверской области в 2014 году. Их осудили к различным срокам лишения свободы.