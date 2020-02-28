Суд сократил на месяц срок ареста основателю компании Vee Security Литрееву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд сократил на месяц срок ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Изменить срок содержания под стражей до 30 суток, то есть до 23 марта", - огласил судья.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал Литреева на два месяца. Он подозревается в приобретении и хранении наркотиков. Фигурант полностью признал вину.

Как сообщал адвокат Алексей Бушмаков, Литреева задержали у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка".

Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.