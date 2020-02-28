В Архангельской области возбудили дело в отношении воспитательницы, которая била детей

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении воспитателя детсада возбудили в Котласе Архангельской области из-за жестокого обращения с детьми. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Инцидент произошел в детском саду комбинированного вида №22 "Кораблик". Следствие установило, что с сентября по декабрь 2019 года воспитательница неоднократно наказывала детей четырех и пяти лет, била и толкала их. Так, во время одного из занятий женщина ударила девочку по щеке древком от флажка, а также ударила по голове еще одного ребенка. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

"В прокуратуру обратилась заведующая детсадом, сказав, что ей известен факт нанесения телесных повреждений ребенку. Прокуратура начала проверку и выявила еще двоих потерпевших", - сказали ТАСС в пресс-службе.