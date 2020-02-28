Число изнасилований в России выросло на 72% в январе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правовая статистика зарегистрировала в России в январе нынешнего года резкий рост числа изнасилований и покушений на изнасилование - на 72%. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры "Состояние преступности".

Согласно опубликованным данным, число таких преступлений по сравнению с январем 2019 года выросло на 72,1%. Всего зарегистрировано 296 таких преступлений (0,18% от всех видов зарегистрированных в стране за первый месяц года преступлений).

Согласно правовой статистике за январь, еще больший рост (77%) продемонстрировали преступления экстремистской направленности, хотя их число мизерно - 62 в январе 2020 года (в январе 2019 года - 35). Полиция выявила 41 такое преступление, 21 - сотрудники ФСБ. Число выявленных преступлений террористического характера оказалось вдвое выше - 118 (в январе 2019 года - 124). Сотрудниками ФСБ выявлено 49 таких преступлений, 67 - полицией.

По абсолютному числу преступлений самый большой прирост в январе дали мошенничества (статьи 159-159.6 УК РФ). Их число выросло на 17% по сравнению с январем прошлого года - 22 тыс. (рост на 3 тыс.). "Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Краснодарском (на 318, или на 36,3%), Приморском (на 226, или на 132,2%) краях, Нижегородской (на 189, или на 62,8%), Омской (на 166, или на 98,2%), Свердловской (на 152, или на 40,2%) областях", - говорится в материалах сборника статистики. Мошенничества составили 13,9%, или каждое седьмое среди всех преступлений, зарегистрированных в России в январе.

Также продолжает стремительно расти число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. За январь в РФ зарегистрировано 28 тысяч таких преступлений - на 75,2% больше, чем год назад. Ранее МВД создало специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью. Раскрыть в январе удалось 6 тыс. таких преступлений - в 1,5 раза больше, чем год назад.