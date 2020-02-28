{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Тверской области пострадали пять человек

Детей среди пострадавших нет

ТАСС, 28 февраля. Пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Осташковском районе Тверской области, все пятеро доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня около полудня на трассе Тверь - Осташков произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, трое из них находились в микроавтобусе, остальные в автомобиле Kia Rio. Все участники ДТП направлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, детей среди них нет", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. В УМВД по региону уточнили, в области в настоящий момент сложная дорожная обстановка, утром шел снег.

Теги
РоссияТверская область
Реклама на ТАСС
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Калуге
В числе пострадавших двое детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС