В ДТП в Тверской области пострадали пять человек

ТАСС, 28 февраля. Пять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Осташковском районе Тверской области, все пятеро доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня около полудня на трассе Тверь - Осташков произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, трое из них находились в микроавтобусе, остальные в автомобиле Kia Rio. Все участники ДТП направлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, детей среди них нет", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. В УМВД по региону уточнили, в области в настоящий момент сложная дорожная обстановка, утром шел снег.