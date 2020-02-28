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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Калуге

В числе пострадавших двое детей

ТАСС, 28 февраля. Один человек погиб, еще трое, в том числе пятилетняя девочка и двухлетний мальчик, получили травмы в результате столкновения автомобилей Ford и Renault в Калуге. Об этом в пятницу сообщило МВД по региону.

ДТП произошло в пятницу в 12:42 возле дома 293 на ул. Московской.

"В результате столкновения двух транспортных средств пострадали три человека: два пассажира автомобиля Ford - девочка и мальчик 2015 и 2018 г. р. соответственно, пассажирка транспортного средства Renault, ее год рождения устанавливается. Погиб водитель автомобиля Renault", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу. Движение на участке автодороги затруднено.

Теги
РоссияКалужская область
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