{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Защита подростков, подозреваемых в подготовке убийств в Саратове, подала жалобу на арест

Она поступила в Волжский районный суд
На эту тему

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на арест подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, поступила в Волжский районный суд.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Защита подала апелляционную жалобу на решение об избрании подросткам меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в нападении на инкассатора
Им может грозить до 15 лет тюрьмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС