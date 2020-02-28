Защита подростков, подозреваемых в подготовке убийств в Саратове, подала жалобу на арест

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САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на арест подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, поступила в Волжский районный суд.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Защита подала апелляционную жалобу на решение об избрании подросткам меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.