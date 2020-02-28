Следователи выясняют обстоятельства драки в Волгоградской академии МВД

ВОЛГОГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства драки между слушателями Волгоградской академии МВД, сообщила в пятницу ТАСС представитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

В местных Telegram-каналах ранее появилась информация, что около недели назад на территории Волгоградской академии МВД вспыхнула драка между волгоградскими и калмыцкими полицейскими, проходившими обучение на факультете повышения квалификации. Сообщается, что не менее двух волгоградских полицейских попали в госпиталь МВД с серьезными травмами. Причина конфликта неизвестна, идет служебное разбирательство инцидента.

"Организовано проведение процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений слушателю Волгоградской академии МВД в ходе драки, где участвовало несколько человек, устанавливаются все обстоятельства", - сказала она.

По словам собеседницы, один полицейский был госпитализирован, "там ничего серьезного, но он написал заявление, по которому и начата проверка". Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Калмыкия, "полиция проводит проверку в связи с участием сотрудников республики, которые находились на обучении в академии МВД в Волгограде, в произошедшем конфликте".

ТАСС пока не располагает комментарием представителей Волгоградской академии МВД.