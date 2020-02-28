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Суд в Петербурге на три месяца продлил арест двум фигурантам дела "Сети"

Они будут находиться под стражей по 11 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил срок содержания в СИЗО промышленному альпинисту Юлию Бояршинову и программисту Виктору Филинкову по делу террористической организации "Сеть", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей на три месяца, то есть по 11 июня 2020 года", - сказал судья.

Продлить срок содержания в СИЗО до 11 июня у суда попросил прокурор. Срок содержания в СИЗО подсудимых должен был истечь в начале марта. При этом Филинков в суде заявил, что уже более двух лет содержится в изоляторе, а оснований для этого нет. Бояршинов просил изменить меру пресечения на более мягкую.

В пятницу в Петербурге на очередном заседании в суде были допрошены в качестве свидетелей фигуранты дела "Сети" Илья Шакурский и Максим Иванкин, которые уже были осуждены в Пензе за участие в деятельности запрещенной организации.

На допросе по видеосвязи из Пензы Иванкин сообщил, что лично с Филинковым он не знаком, а Бояршинова знает только по упоминаниям в СМИ. Шакурский сообщил, что не знает двух фигурантов дела, рассматриваемого в Петербурге, но отметил, что "допускает", что мог видеть Филинкова ранее.

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РоссияСанкт-Петербург
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