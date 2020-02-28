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В Ростовской области мужчина избил полицейского банками с соленьями

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Новошахтинска, подозреваемого в избиении сотрудника полиции. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, 24 февраля участковый прибыл в один из частных домов, откуда поступил вызов на пульт дежурного местного отдела МВД. В ходе выяснения причин конфликта между бывшими супругами мужчина несколько раз ударил правоохранителя по лицу, а затем разбил о его голову две трехлитровые стеклянные банки с консервированными овощами. С полученными травмами сотрудник полиции был госпитализирован.

По информации пресс-службы следственного управления СК России по Ростовской области, суд принял решение об аресте подозреваемого. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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РоссияРостовская область
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