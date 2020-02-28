В Самаре поместили под домашний арест подозреваемого во взятке полицейского

САМАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Самарского полицейского, подозреваемого в получении взятки в 500 тыс. рублей, поместили под домашний арест. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Следователи считают, что заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Самарской области получил деньги за бездействие при расследовании уголовного дела по факту мошенничества, совершенного сотрудниками одной из местных организаций. Деньги ему передал подчиненный.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.