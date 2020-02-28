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Жительницы Рязани подрались в цирке на концерте Булановой

Женщины не поделили место для фотографирования. Травм в результате конфликта они не получили

РЯЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция Рязани проводит проверку в связи с конфликтом, возникшим между двумя зрительницами во время выступления певицы Татьяны Булановой в местном цирке. Женщины начали драться, не поделив место для фотографирования в первых рядах, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Вечером в четверг в рязанском цирке прошел концерт "Легенды 80-х-90-х". После мероприятия в группе "Рязань" соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как во время выступления певицы Булановой зрители в первых рядах подрались.

"В 21:05 в дежурную часть поступило сообщение в полицию о конфликте между двумя зрительницами. Участники установлены, проводится проверка", - сообщили в полиции, уточнив, что женщины не поделили место для фотографирования.

Как уточнили в полиции, участницы конфликта не получили телесных повреждений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияРязанская область
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