В Москве задержана банда во главе с бывшим актером, похищавшая деньги со счетов умерших

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактером, которая списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт и присваивала их недвижимость. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств с банковских счетов умерших граждан и присвоении их квартир. Организатором группы, как предполагают полицейские, являлся бывший актер, снявшийся в эпизодических ролях в нескольких культовых фильмах прошлых лет. По имеющейся информации, он разработал еще одну схему незаконного обогащения, суть которой заключалась в присвоении недвижимости состоятельных граждан, не имевших наследников", - рассказала Волк.

По ее словам, злоумышленники, имея базы данных абонентов одного из сотовых операторов, незаконно перевыпускали SIM-карты, с помощью которых под видом клиентов заходили в банковские онлайн-приложения и снимали со счетов деньги. Только с одного счета таким способом было похищено около 2 млн рублей. Еще одним способом заработка группы было присвоение недвижимости. "Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца московской квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники группы оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета, выдавая себя за наследников. Точное количество квартир и размер денежных средств, присвоенных аферистами, устанавливаются", - отметила Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержаны шестеро фигурантов. Предполагаемый лидер группы в момент задержания заблокировал входную дверь квартиры и начал выбрасывать в окно мобильные телефоны и документы. "Когда он понял, что они попадают прямо в руки полицейским, попытался уничтожить улики другим способом. Тем не менее в квартире обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта, которые приобщены к материалам уголовного дела", - добавила представитель МВД, отметив, что четверо фигурантов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщил в свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах, организатор группировки снимался в эпизодических ролях в советских фильмах, среди которых "Д'Артаньян и три мушкетера".