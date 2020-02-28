В Пензе на совещании подрались депутат и глава районной администрации

ПЕНЗА, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция начала проверку по заявлению главы администрации Пензенского района Сергея Козина в отношении депутата гордумы Пензы Александра Рогожкина, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее депутат гордумы Пензы от КПРФ Александр Рогожкин сообщил на своей странице в Facebook, что 26 февраля, после заседания собрания представителей Пензенского района Козин якобы бросился на него. По словам депутата, это произошло, когда он поинтересовался, почему прервали выступление депутата от КПРФ. "После такого странного завершения заседания подошел к главе района Козину и поинтересовался, почему сессия была незаконно прекращена. В ответ Козин бросился на меня и попытался выхватить камеру", - написал Рогожкин.

"Да, поступило заявление от главы администрации Пензенского района в отношении Александра Рогожкина. Мы проводим проверку", - отметили в пресс-службе.

В своем заявлении Козин просит провести проверку "по факту хулиганских действий гражданина Рогожкина Александра, повлекших за собой срыв рабочего совещания".

"Указанный гражданин ворвался в верхней одежде с фото-, видеокамерой в зал, выкрикивая вопросы и ведя видеосъемку, разрешение на которую не получал. В связи с этим, я как глава администрации района, был вынужден прервать рабочее совещание", - говорится в заявлении главы администрации.