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Суд в Тульской области арестовал женщину, избившую младенца

Она взята под стражу на два месяца

ТУЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей арестовал на два месяца 28-летнюю жительницу Чернского района Тульской области, избившую четырехмесячного сына. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 28-летняя женщина нанесла своему четырехмесячному сыну несколько ударов кулаком в голову. Она дала признательные показания. В отношении нее возбуждено дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего).

По данным пресс-службы ведомства, ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает.

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