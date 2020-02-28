Ребенок умер на соревнованиях по мини-футболу под Тамбовом

ТАМБОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Ученик Большекуликовской школы Тамбовской области умер в пятницу во время соревнований по мини-футболу. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

"По факту гибели школьника в Моршанском районе следственными органами следственного управления СК РФ по региону организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно, причиной смерти школьника стала острая сердечная недостаточность", - сказала собеседница агентства.

По данным управления образования и науки региона, инцидент произошел во время спортивных соревнований по мини-футболу. В первой половине игры ребенку стало плохо. Медработники, сопровождавшие проведение соревнований, оказали ребенку первую помощь. К приезду бригады скорой помощи школьник уже умер.

"По информации мамы мальчика, он систематически занимался в спортивных секциях, неоднократно принимал участие в подобных соревнованиях, проблем с сердцем у него не было", - отметили в ведомстве.