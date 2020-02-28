Суд отменил взыскание 8 млн рублей со страховой компании футболисту Смолову за ДТП

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил взыскание с компании "АльфаСтрахование" в пользу футболиста Федора Смолова почти 8 млн рублей компенсации за аварию со спорткаром BMW M5. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к АО "АльфаСтрахование" о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований, взыскать со Смолова Ф. М. в пользу АО "АльфаСтрахование" госпошлину в размере 3 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

В ночь на 1 августа 2018 года форвард сборной России Федор Смолов попал в автомобильную аварию в Краснодаре. Находясь за рулем собственного автомобиля BMW, футболист не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Сам Смолов не пострадал.

9 августа 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара лишил Смолова на год водительских прав. Он был признан виновным по статье 12.27 КоАП ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Футболист также возместил сумму ущерба за повреждение ограждений - 58 тыс. рублей.

В октябре прошлого года Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Смолова и взыскал с АО "АльфаСтрахование" в пользу Смолова стоимость ремонтных работ [автомобиля] в размере 6 млн 465 тыс. рублей, компенсацию за утрату товарного вида в размере 1 млн 105 тыс. рублей, неустойку в размере 124 тыс. рублей и штраф в размере 300 тыс. рублей.

В иске говорилось, что страховщик отказал Смолову в выплате страхового возмещения, поскольку футболист оставил место ДТП, а договором страхования в таком случае выплаты не предусмотрены. В свою очередь представитель истца заявлял, что Смолов из-за волнения действительно покинул место ДТП, однако через небольшой промежуток времени вернулся обратно.