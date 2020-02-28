Прокуратура Болгарии не будет обращаться к РФ с просьбой об экстрадиции обвиняемых россиян

СОФИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии решила не обращаться к России с просьбой об экстрадиции трех россиян, которые обвиняются властями страны в отравлении в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"Требования к РФ об экстрадиции обвиняемых россиян выдвигаться не будут, в России существует запрет на экстрадицию российских граждан в третьи страны в соответствии с действующим законодательством. Несмотря на это, Софийская городская прокуратура (СГП) будет просить содействие в аресте и передаче указанных лиц через Интерпол, если они покинут территорию России", - говорится в сообщении.

СГП проинформировала, что в европейские ордера на арест, Шенгенскую информационную систему и данные Интерпола внесены актуальные данные россиян, полученные в ходе расследования.

Утверждается, что обвиняемые используют имена с инициалами С. В. Л. - для Сергея Викторовича Павлова, Д. В. С. - для Сергея Вячеславовича Федотова и Е. А. Г. - для Георгия Горшкова, а также новые биометрические данные.

В январе прокуратура сообщала, что трем россиянам предъявлены обвинения в попытке убийства в 2015 году Гебрева с использованием неопознанного фосфорорганического вещества. Утверждалось, что все трое, заочно привлеченные в качестве обвиняемых, живут в Москве. Прокуратура в феврале также опубликовала фотографии предполагаемых преступников.

Покушение на убийство

По версии прокуратуры Болгарии, преступление было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года. 20 января прокуратура республики опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как замаскированный человек ходит по гаражу, где находятся машины владельца компании "Емко", занимающейся торговлей боеприпасами, и его сына.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления болгарской стороны в январе указывала на необходимость действовать в такой ситуации по линии правоохранительных органов, поскольку речь идет об уголовном преследовании. При этом она отметила слабую и расплывчатую доказательную базу следствия и охарактеризовала обвинения Софии как очередной элемент антироссийской кампании, за которой могут стоять представители политического истеблишмента этой страны.

После инцидента в английском городе Солсбери, где в марте 2018 года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британское следствие стало разрабатывать версию о причастности к их отравлению офицера российской военной разведки, называемого ими Сергей Федотов. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, в посольстве РФ после выдвижения этой гипотезы предположили, что Лондон намеренно запутывает обстоятельства инцидента.

Сообщалось, что Скотленд-Ярд и служба британской контрразведки МИ-5 займутся изучением произошедшего в 2015 году в Болгарии инцидента с предполагаемым отравлением Гебрева и его сына, которые выжили. С этой целью республику посетила группа британских следователей.