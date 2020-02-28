В Твери вынесли приговор 13 участникам банды "черных риелторов"

ТАСС, 28 февраля. Присяжные заседатели в Твери вынесли обвинительный приговор 13 участникам банды "черных риелторов", действовавшей на территории Московской и Тверской областей и совершившей девять убийств для завладения имуществом граждан. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта присяжных заседателей в отношении 13 жителей Московской и Тверской областей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений. На основании вердикта судом будет постановлен приговор", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Участники преступного сообщества обвиняются по различным пунктам статьей "Убийство", "Мошенничество" и "Пособничество мошенничеству".

В 2018 году правоохранительные органы пресекли деятельность банды "черных риелторов", действовавшей на территории Московской и Тверской областей с 2013 года. Следствием установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла 4-8 млн рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 млн рублей. Группа действовала с особой жестокостью, убивая людей после того, как документы на имущество были подписаны, всего их жертвами стали девять человек.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года одному из членов банды также был вынесен обвинительный приговор, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.