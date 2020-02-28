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Вертолет потерпел крушение в Астраханской области

По данным источника в экстренных службах, погиб один человек
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© Артем Геодакян/ТАСС, архив

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Вертолет потерпел крушение в пятницу вечером в Наримановском районе Астраханской области, на место выехали спасатели. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Поступила информация о падении вертолета в районе с. Линейное. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, ЦМК и СМП, ГИБДД", - говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах сообщил, что в результате происшествия погиб один человек, пострадавших нет.

"Информация о крушении проверяется. Пока местонахождение вертолета не установлено. Это частный вертолет "Робинсон", на его борту был один пилот", - сказал собеседник агентства, добавив, что вертолет летел из Камызякского района в Волгоград.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Федор Орлов, информация об одном погибшем поступила от заявителя. "Со слов заявителя [очевидца, который позвонил на телефон 112] есть один погибший, но скорая туда еще не добралась", - сказал собеседник агентства.

Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку после случившегося, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Проводим проверку [после сообщения о крушении], следователи выехали на место", - сказали в пресс-службе.

В новость внесены изменения (20:39 мск) - добавлен комментарий министра здравоохранения региона.

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РоссияАстраханская область
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