Суд в Коми арестовал инициатора побега шести пациентов из психдиспансера

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд заключил под стражу одного из шести мужчин, совершивших побег из республиканского психиатрического диспансера в Коми. Об этом сообщается на сайте суда.

Арестованному предъявили обвинение по факту совершения нападения на сотрудников диспансера, хищения имущества (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По версии следствия, именно арестованный был инициатором побега шести пациентов из "Коми республиканского психиатрического диспансера".

"Постановлением суда ходатайство органов предварительного следствия удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МВД по региону, пациенты лечебницы сбежали вечером 26 февраля. Один из них, находящийся на принудительном лечении, угрожая ножом, похитил деньги, имущество медперсонала и скрылся. Вместе с ним сбежали еще пять пациентов. Ночью поступило сообщение, что сбежавшие открыто похитили деньги и алкоголь в одном из увеселительных заведений. Полицейские задержали беглецов в одной из квартир в Эжвинском районе Сыктывкара. Все шестеро мужчин в возрасте 27-37 лет ранее привлекались к уголовной ответственности.