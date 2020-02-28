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Экс-зампред рязанского правительства освободили по УДО

Он был осужден за взятки и мошенничество на сумму более 6,5 млн рублей

РЯЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший первый зампред правительства Рязанской области Дмитрий Андреев, в 2018 году осужденный за взятки и мошенничество, досрочно вышел из колонии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Рязанского областного суда.

В феврале 2018 года Советский районный суд Рязани приговорил бывшего первого зампредседателя правительства Рязанской области Андреева к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей за взятки и мошенничество на сумму более 6,5 млн рублей. Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено осенью 2015 года.

"Первоначально заявление на условно-досрочное освобождение и отмену штрафа рассматривал Скопинский районный суд, который отказал в его удовлетворении. 10 февраля Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и изменил решение в части предоставления УДО, однако выплата штрафа за Андреевым осталась. Он уже вышел на свободу", - сообщили ТАСС в суде.

Как ранее установил суд, в 2014-2015 годах Андреев получил от генерального директора сельхозпредприятия в пользование автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а также оплату шести штрафов за нарушение ПДД на общую сумму более 1,6 млн рублей. Кроме того, в феврале 2015 года директор другого сельхозпредприятия оплатил покупку квартиры сыну Андреева за 4,5 млн рублей. Также весной 2015 года бывший чиновник похитил путем обмана у заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадия Ноздрина наличные денежные средства в сумме 500 тыс. рублей.

Квартиру стоимостью 4,5 млн рублей конфисковали в доход государства.

Теги
РоссияРязанская область
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